نوريس: قراراتي الخاطئة ضيعت فرصة التتويج

قدم لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، تقييمًا قاسيًا لأدائه بعد عطلة ​نهاية أسبوع حافلة بالأخطاء المكلفة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إذ اعترف، الأحد، بأن قراراته خذلته مرة أخرى، ما أدى إلى ضياع فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج.

وبعد أن اعتذر عن اصطدامه بزميله في ‌الفريق أوسكار ‌بياستري في اللفة الأخيرة من ​سباق ‌السرعة، ​السبت، ما ⁠كلف ماكلارين المركزين الرابع والخامس، سنحت لنوريس فرصة انتزاع المركز الثالث من لويس هاميلتون، سائق فيراري، في السباق.

ومع تراجع سرعة هاميلتون في المراحل الأخيرة، حاول نوريس تجاوز مواطنه البريطاني، لكن سائق فيراري انحرف عن المسار ⁠بينما انتقل نوريس إلى الجزء المتسخ من ‌الحلبة، ما أتاح ‌لكيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، استغلال الموقف ​والتقدم.

وقال نوريس بعد ‌احتلاله المركز الرابع: «كان يتعين علي التعامل بشكل أفضل ‌خلال المنافسة مع لويس، كان يجب علي تجاوزه في مرحلة ما، لكن ما كان ينبغي لي محاولة تجاوزه في ذلك التوقيت بالذات».

وأضاف سائق ماكلارين: «لقد تأخرت ‌قليلًا في استخدام المكابح، وكان بإمكاني فعل مناورة جيدة، إذ كان سيضطر ⁠إلى السماح ⁠لي بتجاوزه لأنه هو الآخر تأخر كثيرًا في استخدام المكابح، كان ذلك تصرفًا غير ضروري من جانبي. لم تكن عطلة نهاية أسبوع جيدة بالنسبة لي باتخاذ قرارات كهذه».

ويواجه ماكلارين ضغوطًا متزايدة في بطولة الصانعين بعد فوز ماكس فيرستابن، سائق رد بُل، بالسباقين الأخيرين في سيبانج وسنغافورة.

ويبعد رد بُل، الذي يحتل المركز الرابع في بطولة الصانعين، الآن بفارق ​سبع نقاط من ​ماكلارين، صاحب المركز الثالث، وكان نوريس متشائمًا بشأن فرص فريقه في الصمود أمام منافسيه.