بوسيتش: الاعتداءات أحزنتني.. وديميرال: السعودية بلدي الثاني

أعرب الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ومدافعه التركي مريح ديميرال عن حزنهما البالغ إزاء الاعتداءات التي تعرّضت لها السعودية، وأبديا تضامنهما مع أسر الضحايا والمصابين.

وخلال مؤتمر صحافي، الأحد في مدينة دبي الإماراتية، قال بوسيتش: «أعرب عن حزني العميق إزاء الاعتداءات التي تعرّضت لها السعودية، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين». وصرّح ديميرال الذي كان يجلس بجوار مدرِّبه: «أعرب عن تعاطفي مع أسر الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات التي شهدتها السعودية، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين». وأكمل: «السعودية هي بلدي الثاني، ولذلك أشعر بحزن بالغ إزاء ما حدث، وأتضامن مع الجميع في هذه الظروف».

وعن مواجهة الوصل الإماراتي، الإثنين ضمن مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وصف بوسيتش المنافس بالفريق القوي، خاصةً على أرضه. وتعهّد بالعمل على تقديم مباراة جيدة وتحقيق النتيجة المرجوّة. وأوضح: «وصلنا إلى هنا قبل يومين من أجل استكمال تحضيراتنا للمواجهة، ونسعى إلى الاستفادة من الوقت المتاح للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية».

وتطلَّع الهولندي إلى مواصلة فريقه الأداء القوي، بعد الفوز 4ـ0 على الفتح، الجمعة في الأحساء، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

وقال: «كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة، ونحن نتعامل مع كل مواجهة على حدة، ونفكر دائمًا في المباراة المقبلة». وتطرّق إلى ضغط الروزنامة، مشيرًا إلى خوض مباريات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة. واستدرك: «لكن تركيزنا حاليًا منصب على مواجهة الغد أمام الوصل، ونسعى إلى أن نكون في كامل جاهزيتنا».

وأكد المدرب إدراكه قيمة دوري أبطال آسيا للنخبة بالنسبة إلى ناديه، بطل النسختين الماضيتين. وتعهّد قائلًا: «سنقاتل بكل قوة من أجل الحفاظ على اللقب ومواصلة المشوار نحو تحقيق أهدافنا».

بدوره، قال ديميرال: «نحن جاهزون لمواجهة الغد، وندخل إلى المباراة بثقة كبيرة بصفتنا أبطال آسيا، ونتطلع إلى تقديم أداء يليق بمكانة الأهلي».