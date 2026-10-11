بثلاثية.. سيتي يكتب انتصاره الـ 15 أمام ليفربول

سجل فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم انتصاره الـ 15 على نظيره ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز عليه 3ـ0 ضمن الجولة السادسة من البطولة.

وعقب شوطٍ أوَّلَ سلبي، استغل مان سيتي النقص العددي في صفوف «الريدز» واضعًا هدف اللقاء الأول بواسطة النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 65.

واضطر ليفربول إلى أن يكمل المواجهة بعشرة لاعبين بعد أن تلقَّى الهولندي ريان جرافنبرخ، لاعب الوسط، البطاقة الحمراء إثر الصفراء الثانية «62».

وأضاف البلجيكي جيرمي دوكو الهدف الثاني «68»، وأحرز الفرنسي ريان شرقي الثالث «78».

ورفع سيتي رصيده إلى 18 نقطةً «العلامة الكاملة» من ستة انتصاراتٍ، فيما تلقَّى ليفربول خسارته الأولى الموسم الجاري، ليبقى عند تسع نقاطٍ بعد انتصارين، وثلاثة تعادلاتٍ.

وتاريخيًّا تواجه الفريقان في 59 مباراةً بالدوري الإنجليزي الممتاز، فاز سيتي في 15 منها، مقابل 23 لليفربول، و21 تعادلًا.