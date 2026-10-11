«تزويد» في مؤتمر البترول العالمي بنسخته الـ 25

تشارك تزويد، إحدى شركات غازكو القابضة، في النسخة الـ 25 من مؤتمر البترول العالمي للطاقة «25th WPC Energy Congress» الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «الطريق نحو مستقبل طاقة للجميع».



وتأتي المشاركة في سياق حوارٍ عالمي، يجمع صُنَّاع القرار والقيادات من مختلف دول العالم دوريًّا كل عامين لمناقشة مستقبل الطاقة وتحدياتها، ويضم حضورًا بارزًا، يتجاوز 25 ألف مشاركٍ، وما يزيد عن 100 وزيرٍ، ونحو 500 رئيسٍ تنفيذي من أكثر من 80 دولةً.

وتستهدف تزويد من خلال مشاركتها استعراض منظومة خدماتها المتكاملة في قطاع الطاقة، وما تملكه من خبراتٍ تشغيليةٍ في السلامة والصيانة، وأثرهما في رفع كفاءة التشغيل ودعم استمرارية الإمداد، إضافةً إلى ما تقدِّمه من تقنياتٍ في المتابعة الذكية لمستوى الغاز، وتعزيز الحوار مع قادة قطاع الطاقة والمستثمرين وممثِّلي القطاعات، وفتح آفاق التعاون مع المطوِّرين والمشغِّلين وأصحاب المشروعات، وتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير أعمالها وتحقيق المصالح المشتركة.