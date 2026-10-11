رودجرز: نطمح للأفضل أمام باختاكور

أظهر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، حماسه الكبير قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي على الملعب المركزي في طشقند، الإثنين، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونقل الموقع الرسمي لنادي القادسية عن رودجرز قوله في المؤتمر الصحافي، الأحد: «نحن متحمِّسون جدًّا لهذا اللقاء. حققنا بدايةً جيدةً في مباراتنا الأولى التي خضناها على أرضنا، ونسعى إلى بدايةٍ مماثلة خارج ملعبنا في البطولة».

وأثنى رودجرز على مستوى باختاكور، مؤكدًا أنه يقدم كرةَ قدمٍ جميلةً، ويملك لاعبين مهاريين، ما يتطلَّب من فريقه تقديم أفضل ما لديه لتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ.

وأشار مدرب القادسية إلى أن فريقه استأنف الموسم بصورةٍ جيدةٍ جدًّا، الجمعة، مشدِّدًا على ضرورة الحفاظ على العقلية نفسها في مبارياته المقبلة.

من جهته، شدَّد الألماني جوليان فايجل، مدافع الفريق القدساوي، على أهمية تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام باختاكور، وقال: «نحن سعداء بوجودنا هنا، وبالمشاركة في هذه البطولة. لقد عملنا بجدٍّ في الموسم الماضي للوصول إليها».