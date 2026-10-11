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ثلاثية سيتي

2026.10.11 | 09:14 pm
كسب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم نظيره ليفربول بثلاثية نظيفة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (وكالات)
ثلاثية سيتي

ثلاثية سيتي

ثلاثية سيتي

ثلاثية سيتي

ثلاثية سيتي

ثلاثية سيتي

ثلاثية سيتي

ثلاثية سيتي