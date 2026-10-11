بـ 10 لاعبين.. فرايبورج يتصدر «البوندسليجا»

اعتلى فريق فرايبورج الأول لكرة القدم صدارة الدوري الألماني بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند بفوزه على ضيفه شالكة 2ـ1، الأحد، ضمن المرحلة الخامسة على الرغم من إكماله اللقاء بعشرة لاعبين.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 13 نقطةً متقدِّمًا على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف بعد تعادل الأخير مع ضيفه فيردر بريمن 2ـ2، الجمعة الماضي، وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب، الذي سقط أيضًا في فخ التعادل أمام أوجسبورج بالنتيجة ذاتها.

وافتتح فريق المدرب يوليان شوستر التسجيل مبكِّرًا عبر ماكسيميليان إيجيشتاين في الدقيقة 10، وأدرك شالكة التعادل بواسطة السويسري أدريان جانتنباين «31».

وفي الشوط الثاني، تلقَّى الياباني يويتو سوزوكي بطاقةً صفراء ثانية في الدقيقة 64، ما أدى إلى طرده، وحرمان فرايبورج من خدماته.

واستطاع مواطنه البديل كيسوكي جوتو أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 85 بكرةٍ رأسيةٍ واضعًا فريقه في الصدارة، فيما مُني شالكة، العائد إلى دوري الأضواء الموسم الجاري، بهزيمته الثانية، وتجمَّد رصيده عند خمس نقاطٍ في المركز الـ 13.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، واصل بوروسيا مونشنجلادباخ بدايته الكارثية في الموسم الجديد بتلقيه الهزيمة الخامسة في خمس مبارياتٍ، وجاءت على يد مضيفه كولن 1ـ2 في «ديربي الراين».

ويدين كولن بفوزه الثاني في الموسم الجاري إلى اللبناني الأصل سعيد الملا الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعدما منح زميله الأيسلندي إيزاك يوهانيسون التقدم لأصحاب الأرض «26» قبل أن يعادل الأمريكي جو سكالي للضيوف «39».