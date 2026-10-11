الاتفاق يعود ويفتح ملف كاظمة

بدأ فريق الاتفاق الأول لكرة القدم الاستعداد لمشواره الخليجي، وعاد سريعًا إلى التدريبات، مساء الأحد، بعدما تعادل 1-1 مع الخليج، السبت ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

ويواجه الفريق نظيره كاظمة الكويتي، الأربعاء في الدمام، ضمن أولى جولات دوري أبطال الخليج.

وأدّى اللاعبون الذين بدؤوا مباراة الخليج تمارين استشفائية، لتجنيبهم مزيدًا من الإرهاق، وخاض الباقون حصة تدريبية، بدنية تكتيكية، شهِدت تركيز المدرب الأسترالي آرثر باباس

على عدّة جمل فنية، حسبما أوردت مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحاول باباس تصحيح الأخطاء التي أظهرها لقاء الخليج، وطبّق أفكارًا يعتزم الاعتماد عليها أمام الفريق الكويتي.

ويضم دوري أبطال الخليج، في نسخته الجديدة، 12 فريقًا موزّعة بالتساوي على ثلاث مجموعات. ويشارك الاتفاق في المجموعة الثالثة، إلى جانب كاظمة وعجمان الإماراتي وأربيل العراقي. ويمثّلُ الكرةَ السعوديةَ فريقٌ آخر، هو نيوم الذي يواجه الدحيل القطري والشباب العماني وشعب حضرموت اليمني ضمن المجموعة الأولى.

وأنهى الاتفاق الموسم الماضي من دوري روشن السعودي في المركز السابع، برصيد 20 نقطة، وحلَّ نيوم، بـ 45 نقطة، ثامنًا. بذلك، تأهّلا للمشاركة في دوري أبطال الخليج.