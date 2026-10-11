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النصر جاهز

2026.10.11 | 09:40 pm
أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته، الأحد لمواجهة ضيفه نيفتشي الأوزبكي على ملعب الأول بارك، الإثنين ضمن منافسات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ النصر)
النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز

النصر جاهز