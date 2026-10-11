النصر جاهز

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته، الأحد لمواجهة ضيفه نيفتشي الأوزبكي على ملعب الأول بارك، الإثنين ضمن منافسات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ النصر)