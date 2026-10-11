رين يطارد الصدارة برباعية أوكسير

بقي فريق ستاد رين الأول لكرة القدم، في قلب المنافسة على الصدارة بعدما سطر فوزًا جديدًا على أوكسير 4-1 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي، الأحد.

ورفع رين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليل الثاني ونقطة وحيدة عن موناكو المتصدر.

افتتح رين التسجيل بعد مرور ربع ساعة عبر إستيبان لوبول الذي أنهى هجمة جماعية منظمة.

لكن أوكسير نجح في إدراك التعادل بعد عشر دقائق بفضل الجامايكي كاميرون آرتشر الذي استغل تمريرة طويلة من حارس المرمى الموريتاني مامادو ديوب وانطلق نحو الكرة قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، رفع رين من نسق أدائه واستعاد زمام المبادرة، ليتمكن أدريان توماسون من تسجيل هدف التقدم، بضربة رأسية إثر عرضية من الأمريكي براين رينولدز عند الدقيقة 53.

وفي الدقائق الأخيرة، فرض البديلان لودوفيك بلاس والسنغالي بولاي ديا نفسيهما على المشهد، بعدما تعاونا في حسم المواجهة.

وسجل ديا هدفه الأول في الوقت بدلًا من الضائع 90+2 إثر تمريرة من بلاس، قبل أن يعود ويضيف الرابع من صناعة رينولدز بعد دقيقتين.

وفي مباراة ثانية، حقق نيس فوزه الثاني تواليًا في الدوري بعدما تغلب على ضيفه ستراسبورج 2-1 على ملعب «أليانز ريفييرا».

ورفع نيس رصيده إلى 8 نقاط من 6 مباريات، ليتشارك المركز السابع مع بريست ولوريان، قبل رحلته المرتقبة إلى ليون الأحد المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد ستراسبورج عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.