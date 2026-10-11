بعد عامين من التأجيل.. «فرقة الموت» يقترب من خط النهاية

يقترب الممثل المصري أحمد عز من إسدال الستار على تصوير فيلمه الجديد «فرقة الموت»، إذ لم يتبقَّ أمام صُنَّاع العمل سوى يومٍ واحدٍ فقط من التصوير بعد استئناف المشاهد الأخيرة في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة.

وجاء استئناف التصوير، 30 سبتمبر الماضي، بوصفه الخطوة الأخيرة لإنهاء العمل بعد سلسلةٍ من التوقفات والتأجيلات الدورية نظرًا لارتباط أبطاله بمشروعاتٍ فنيةٍ أخرى.

ويكثف فريق العمل جهوده حاليًّا لإنجاز مشاهد الأكشن والمطاردات المتبقية تمهيدًا للدخول في المراحل الفنية النهائية، استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال العام المقبل.

وعلمت مصادر «الرياضية» الخاصة، أن الجهة المنتجة للفيلم فرضت سياجًا من السرية حول الميزانية الإجمالية للعمل، ورفضت الإفصاح عن أرقامها، مؤكدةً أن التكلفة الإنتاجية جاءت «مفتوحةً». ويعود ذلك إلى طبيعة الفيلم التاريخية التي تتطلَّب إعادة إحياء أجواء أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وهو ما استلزم بناء ديكوراتٍ كاملةٍ مخصَّصةٍ لتلك الحقبة الزمنية.

ويقدم أحمد عز في هذا العمل تجربةً مغايرةً تمامًا لمسيرته الفنية حيث يرتدي ثوب ضابط الشرطة الصعيدي للمرة الأولى من خلال شخصية «عمر» الذي يُكلف بتشكيل فرقةٍ أمنيةٍ مدرَّبةٍ لمطاردة «خط الصعيد»، وهي الشخصية التي يجسدها النجم آسر ياسين.

ويضمُّ الفيلم نخبةً من النجوم، فإلى جانب أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي، يشارك في البطولة كلٌّ من محمود حميدة، وعصام عمر، وخالد كمال، وعلي صبحي، ومحمد عبد العظيم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.