764 ألف زائر في ختام فعاليات معرض الصقور والصيد

اختتم المركز الوطني للصقور فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي استقبل خلال عشرة أيام أكثر من 764 ألف زائر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 1446 عارضًا وعلامة تجارية من 47 دولة، وكذلك مشاركة 44 جهة حكومية، تحت شعار «وجهة للجميع».

وجمع المعرض بين الصقارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات والتجارب الثقافية والمعرفية، ضمن برنامج متنوع استقطب الصقارين والمهتمين والمستثمرين والشركات المحلية والدولية والجمهور.

ونظم المعرض على مساحة بلغت 200 ألف متر مربع، وضم مجموعة واسعة من الفعاليات والمناطق والتجارب، شملت صقار المستقبل، ومتحف شلايل، وعالم المحنطات، وفعالية الدعو، والصيد البحري، والهايكنق، والسفاري، والسوق الشعبي، وركوب الخيل والهجن، والدفع الرباعي، وتجربة المقناص، والرماية بالأسهم والأسلحة الهوائية والنارية والافتراضية.

كما تضمن المعرض عروضًا فلكلورية وعسكرية، ومنطقة للحرف اليدوية والفنون التقليدية، وجلسات حوارية في التاريخ والشعر والموروث، وورشًا متخصصة في التحنيط والحرف والفنون التقليدية والرحلات والمغامرات وتجهيز المركبات والسلامة.

وشهد المعرض تنظيم سباق الملواح على مدى ستة أيام، بواقع 12 شوطًا، وبجوائز إجمالية بلغت 723 ألف ريال، توزعت على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، وامتدت المنافسات لمسافة 200 متر، وشملت ستة أنواع من فروخ الصقور.

وسجّل مزاد الصقور المنغولية، المنظم للعام الثاني ضمن فعاليات المعرض، رقمًا بارزًا ببيع صقر من فئة «حر فرخ» بمبلغ مليون و400 ألف ريال، ليصبح الأغلى في تاريخ المزاد، وتجاوزت مبيعاته 7 ملايين ريال.

كما ضمت منطقة أسلحة الصيد والذخائر والإكسسوارات، الأولى من نوعها في السعودية، أكثر من 5 آلاف منتج تمثل أكثر من 181 علامة تجارية عالمية، وتنوعت بين أسلحة الصيد والرماية والأسلحة الهوائية والذخائر والإكسسوارات ومستلزمات السلامة والتخزين والصيانة والتدريب.

واحتفى المعرض العام الجاري بحي الطريف التاريخي، المسجل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، ضمن مبادرته السنوية للتعريف بالمواقع السعودية المدرجة في القائمة، بعد استضافة واحة الأحساء عام 2024، ومنطقة حمى الثقافية بنجران عام 2025.