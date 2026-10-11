القمة المصرية.. 3 انتصارات أهلاوية متتالية

انتهت قمة كرة القدم المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك بانتصارٍ أحمرٍ ثالثٍ على التوالي على صعيد الدوري المحلي، في سلسلةٍ هي الأولى منذ نحو تسعة أعوام.

وتغلب الأهلي 2ـ0 على غريمه التقليدي، لحساب الجولة السادسة من الموسم الجاري، رافعًا عدد نقاطه إلى 16، منحته صدارة الترتيب مؤقَّتًا بفارق نقطة أمام بيراميدز، فيما بقِيَ الزمالك في المركز الثالث، بـ 13 نقطة.

وافتتح الظهير محمد هاني أهداف القمة 133 في الدقيقة 39، من تسديدة بعيدة سكنت شباك الحارس مهدي سليمان. وأجهض المهاجم الجزائري منصف محاولات عودة الفريق الأبيض في النتيجة، عندما أحرز الهدف الأحمر الثاني في الدقيقة 80.

وتقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة، لكن الفاعلية على المرمى كانت لعناصر المدرب المغربي الحسين عموتة أمام حامل لقب الدوري، الذي يقوده فنيًا معتمد جمال.

وأطلق «القلعة الحمراء» 14 تسديدة خلال المباراة، مقابل 8 لـ«مدرسة الفن والهندسة».

وهذه المرة الأولى منذ يناير 2018 التي يفوز فيها أحد طرفي قمة الكرة المصرية على الآخر ثلاث مرات متتالية ضمن الدوري.

وتلك السلسلة، التي مرَّ عليها 8 أعوام ونحو 9 أشهر، كانت حمراء كذلك، وبدأت في ديسمبر 2016 واكتملت مطلع العام بعد التالي.

وحصد الزمالك لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه خسِر مباراتيه أمام الأهلي في الدورين الأول والثاني، بنتيجتي 1-2 و0-3، على الترتيب.

وتواجَه الفريقان 132 مرّةً سابقةً ضمن بطولة الدوري المصري، التي انطلقت عام 1948، أسفرت عن 52 فوزًا أهلاويًا و29 زملكاويًا مع التعادل في 51 مباراة.