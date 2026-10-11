البليهي.. حمراء تاسعة تغيّبه أمام الاتحاد

نال علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، البطاقة الحمراء التاسعة في مشواره بعد طرده خلال مواجهة التعاون، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي.

وأشهر الحكم خالد الأحمري البطاقة الحمراء للبليهي بعد إعاقته محمد الكويكبي، لاعب التعاون، الذي كان في حالة انفرادٍ بالمرمى عند الدقيقة 33 من المباراة التي جرت على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، ما يعني ايقافه، بالتالي غيابه عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل ضمن تاسع جولات الدوري.

والبطاقة الحمراء، هي الأولى للبليهي مع الفريق الشبابي، والتاسعة خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها في نادي الفتح، وواصلها في الهلال.

وفي مشواره مع الفتح، حصل اللاعب على بطاقتين حمراوين، أمَّا خلال فترة تمثيله الفريق الهلالي، فتعرَّض للطرد ست مرَّاتٍ، آخرها في مواجهة العين الإماراتي التي كسبها فريقه 5ـ4 ضمن دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، 21 أكتوبر 2024.

وانضمَّ البليهي إلى صفوف الشباب، سبتمبر الماضي، بموجب عقدٍ يمتدُّ موسمًا واحدًا قادمًا من الهلال، وقبل ذلك لعب نصف الموسم الماضي مع «الليوث» بنظام الإعارة.

وفي فترته الأولى مع الشباب، خاض اللاعب 14 مباراةً، أمَّا في الموسم الجاري، فلعب مواجهتين.