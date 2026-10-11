الهلال.. بطل «الكلاسيكو»

في «الكلاسيكو» لا تكفي الأسماء الكبيرة وحدها لصناعة الانتصار، بل تحتاج إلى فريقٍ يعرف كيف يُوظِّف إمكاناته، ويتعامل مع الضغط، ويحسم اللحظات المهمة، وهذا ما فعله الهلال عندما تغلَّب على الاتحاد بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، ليؤكِّد قوته، ويعزز صدارته دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطةً.

الهلال اليوم لا يعتمد على نجمٍ واحدٍ، وإنما يمتلك منظومةً متكاملةً، تجمع بين المحترفين الأجانب أصحاب الخبرة والإمكانات العالمية، واللاعبين المحليين الدوليين الذين يُمثِّلون ركيزةً مهمةً في تشكيلة الفريق.

ويمنح هذا التنوُّع المدرب خياراتٍ متعددةً، ويجعل الهلال قادرًا على تغيير أسلوبه وفقًا لمتطلبات المباراة، سواء بالضغط الهجومي، أو الاستحواذ، أو التحولات السريعة.



وما يعزِّز قوة الفريق عودةُ اللاعبين الدوليين السعوديين بمعنوياتٍ مرتفعةٍ بعد تتويج المنتخب بكأس الخليج، فالبطولات تعطي اللاعبين ثقةً إضافيةً، وتنعكس إيجابًا على روحهم التنافسية، خاصَّةً عندما يعودون إلى أنديتهم وهم يحملون شعور الإنجاز والرغبة في مواصلة الانتصارات.



أمَّا المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، فنجح في تحويل كثيرٍ من التساؤلات التي أحاطت بتجربته إلى مؤشراتٍ إيجابيةٍ في الموسم الجاري، إذ، وبعد الانتقادات الجماهيرية التي واجهها الموسم الماضي، بدأ يُقدِّم فريقًا أكثر توازنًا، ويتمتَّع بقوةٍ هجوميةٍ واضحةٍ، وتنوُّعٍ في الحلول، وقدرةٍ على صناعة الفارق من خلال جودة عناصره وحُسن توظيفهم.



والأهم أن الهلال بات يملك خياراتٍ هجوميةً متنوِّعةً، وهو ما ظهر في «الكلاسيكو» بتسجيل جابرييل مارتينيلي، وأولي واتكينز، وكريسينسيو سامرفيل الأهداف الثلاثة. وتعدُّ هذه ميزةً مهمةً لفريقٍ ينافس على أكثر من جبهةٍ، لأن البطولات الطويلة لا تُحسم بالأسماء فقط، بل وأيضًا بعمق التشكيلة، والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات.



لا يبقى إلا أن أقول:

فوز الهلال على الاتحاد ليس مجرد ثلاث نقاطٍ، بل هو رسالةٌ للمنافسين بأن الزعيم يملك مقومات المنافسة على بطولات الموسم المحلية والقارية. مع ذلك، تتطلب المحافظة على الصدارة الاستمرارية، وإدارة الجهد، وتجنُّب الثقة المفرطة، خاصَّةً مع ازدحام جدول المنافسات.



الهلال يملك الأدوات، وإنزاجي يملك فرصة إثبات مشروعه، والجماهير تنتظر أن تتحوَّل هذه البداية القوية إلى منصات تتويجٍ.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.