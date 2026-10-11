10 يمثلون أخضر الهجن في بطولة العالم

أعلنت لجنة اختيار المنتخب السعودي لسباق الهجانة في الاتحاد السعودي للهجن قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم الثانية للقدرة للهجن والمقررة في وادي رم في الأردن يوم 21 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الهجانة المشاركين في البطولة وهم سالم القحطاني، رامي البلوي، رواف الحويطي، أحمد الجهني، سعود الجهني، خلود الشمري، هديل الشريف، نور العنزي، خلود الزوين، فادية الزوين.

وكان المنتخب السعودي للهجن قد حقق حضورًا مميزًا في النسخة الأولى من البطولة والتي جرت في ميدان العلا للهجن في عام 2024م حيث حقق 8 هجانة تميزًا في المراكز العشرة الأولى، بعد أن حصل الهجان فارس الجهني على المركز الأول، والهجان نايف الفايدي على المركز الثاني، والهجان سليمان الحويطي المركز الثالث، وسليمان البلوي رابعًا وبسام الحويطي خامسًا وبشير الجهني سادسًا وسالم القحطاني سابعًا، وخالد الحويطي عاشرًا في فئة الرجال، فيما فازت الهجانة خلود الشمري بالمركز الأول في فئة السيدات، ودانة الطوالة في المركز الخامس، ورنيم الدهر في المركز الثامن، ولميس الشمري في المركز العاشر.

ويتطلع الهجانة السعوديون إلى تسجيل حضور مميز في البطولة التي تشهد مشاركة دولية واسعة في النسخة الثانية، بعد مشاركة 20 دولة في النسخة الأولى التي فاز بلقبها هجانة الأخضر السعودي.