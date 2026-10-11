بعد انتظار 10 أعوام.. هاني يكسر عناد الزمالك

احتاج المصري محمد هاني، ظهير فريق الأهلي الأول لكرة القدم في بلاده، إلى 10 أعوامٍ من خوض مباريات القمة المحليّة أمام الزمالك قبل كتابة اسمه على أحد أهدافها.

ومن تسديدة بعيدة، أحرز هاني الهدف الأول في الفوز الأهلاوي 2-0 على الفريق الأبيض، مساء الأحد ضمن سادس جولات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف زميله المهاجم الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، فاقتنص لاعبو المدرب المغربي الحسين عموتة كامل نقاط القمة أمام حامل اللقب.

ولعِب هاني 21 مباراة سابقة أمام الزمالك، أولاها في فبراير 2016 قبل أكثر من 10 أعوام.

وهدفُه في أحدث مواجهات قمة الكرة المصرية هو أول إسهامٍ تهديفيّ له أمام «الأبيض» على أي صعيدٍ تنافسيّ.

وخسِر الظهير الدولي، البالغ من العمر 30 عامًا، ثلاث مبارياتٍ فقط من الزمالك، وكسِب مع زملائه 13، وتعادلوا في ست.

وتتوزَّع هذه المواجهات بين الدوري المحلي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي.