الهلال.. تدريب صباحي يختتم التحضيرات الآسيوية

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم حصةً تدريبيةً، صباح الإثنين، داخل مركز «الماجدية» الرياضي، يختتم بها استعداداته لمواجهة السد القطري، حسبما أبلغ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

ويلتقي الفريقان، الثلاثاء في الدوحة، لحساب ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعد يومين من فوز «الأزرق» 3ـ2 على الاتحاد في «الكلاسيكو» قمة ثامن جولات دوري روشن السعودي.

ومساء الأحد، تدرَّب الهلال على ملعب مركز «الماجدية» في مستهل تحضيراته قبل المباراة الآسيوية.

وخاض النجم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، الحصة التدريبية بعدما تعافى من إصابته في عضلة الساق التي أبعدته عن مباراة «الكلاسيكو».

وطبقًا للمصادر، سيتخذ الجهاز الفني، بعد التدريب الختامي، قرارًا بضم سافيتش من عدمه إلى بعثة الفريق المغادرة إلى العاصمة القطرية.

وقسَّم المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي لاعبيه في التدريب إلى مجموعتين، الأولى ضمَّت مَن بدؤوا أمام الاتحاد، واكتفت بتدريباتٍ استشفائية، والثانية شمِلت باقي الفريق وخاضت تدريبًا اعتياديًّا.

ويغيب عن «الأزرق»، خلال الجولات الآسيوية الثلاث المقبلة، الجناح الهولندي كريسينسيو سمرفيل، الذي تلقَّى بطاقةً حمراء أمام الغرافة القطري، في الجولة الأولى، وعلى إثرها عاقبه الاتحاد القاري بالإيقاف ثلاث مبارياتٍ، ما يبعده أيضًا أمام الشمال القطري، وشباب الأهلي الإماراتي.