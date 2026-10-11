الهلال يبدأ الاستعداد

أدّى فريق الهلال الأول لكرة القدم حصة تدريبية، مساء الأحد في الرياض، بدأ بها استعداداته لمواجهة السد القطري، الثلاثاء، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي- الهلال)