ساسولو يفرض التعادل على ميلان

فرّط فريق ميلان الأول لكرة القدم في فرصة مزاحمة روما على المركز الثالث والاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، وذلك بعدما أجبره مضيفه ساسولو على التعادل 1ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

وفي الدقيقة 63 سجل أدريان رابيو هدف التقدم لميلان، وبعد ذلك بخمس دقائق سجل ساسولو هدف التعادل عن طريق كاس أودنتال.

وفي مباراة ثانية، حقق بولونيا فوزه الأول من ست محاولات بتخطيه مضيفه ليتشي 2ـ1.

سجل لبولونيا كل من ريكاردو أورسوليني «17» والهولندي جاي إينيم «75» ولليتشي السويدي الصومالي الأصل عمار فتاح «64».