بعد 750 يوما.. الشباب يهزم التعاون

سجل فريق الشباب الأول لكرة القدم، بعشرة لاعبين، انتصاره الأوَّل الموسم الجاري بتغلُّبه على ضيفه التعاون 3ـ0 في المباراة التي جرت على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وافتتح عبد الله معتوق أهداف الشباب عند الدقيقة 18، وأضاف البرازيلي ريكاردو ماتياس الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول، وعزَّز البلجيكي يانيك كاراسكو النتيجة بالثالث «85».

ووضع «الليث»، بهذه النتيجة، حدًّا لسلسلةٍ من ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ دون انتصارٍ على التعاون، إذ يعود فوزه الأخير على منافسه إلى 750 يومًا، وتحديدًا إلى 21 سبتمبر 2024 حينما تفوَّق على الفريق القصيمي 1ـ0 ضمن الجولة الرابعة من الدوري، وبعدها سقط في فخ التعادل 2ـ2 قبل أن يتكبَّد خسارتين متتاليتين، آخرهما 1ـ5 الموسم الماضي.

وصعد فريق الشباب مركزين في جدول الترتيب حيث رفع رصيده إلى سبع نقاطٍ، وأصبح في المركز الـ 12 بعد أن كان في الـ 14.

وعلى الجانب الآخر، واصل التعاون غيابه عن الانتصارات، ليتجمَّد رصيده عند ثلاث نقاطٍ في المركز الـ 16.