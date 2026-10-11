بيتيس يقفز إلى الثالث بخماسية أوساسونا

أحرز إيسكو، صانع لعب فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم، هدفًا في كل شوط ​ليقود فريقه إلى فوز كاسح بنتيجة 5ـ2 على ضيفه أوساسونا، الأحد.

وتقدم بيتيس إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني متأخرًا بفارق خمس نقاط عن المتصدر برشلونة، ومتقدمًا بنقطة واحدة ‌على ريال مدريد.

وافتتح ‌إيسكو التسجيل في ​الدقيقة ‌العاشرة ⁠من ​ركلة جزاء، ⁠قبل أن يضيف عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني قرب الاستراحة بعدما استخلص بيتيس الكرة في مناطق متقدمة من الملعب وشن هجمة مرتدة سريعة.

وبدا أن بيتيس في طريقه ⁠لتحقيق فوز مريح عندما أحرز ‌دييجو يورينتي الهدف ‌الثالث بعد ثلاث دقائق ​فقط من ‌بداية الشوط الثاني، لكن هدفين سريعين ‌للفريق الزائر عبر أنتي بوديمير وراؤول جارسيا قلصا الفارق إلى 3ـ2 في الدقيقة 56.

غير أن إيسكو أعاد الهدوء إلى ‌صاحب الأرض عندما استغل كرة طائشة داخل منطقة الجزاء وأطلقها ⁠بقوة ⁠إلى الشباك، ثم شارك خوسيه أنطونيو مورانتي بديلًا في الدقيقة 90 ليسجل في الوقت بدل الضائع، ليصل رصيد بيتيس إلى 19 نقطة من ثمان مباريات.

وفي مباراة ثانية، صمد ريال سوسيداد أمام انتفاضة قوية من ديبورتيفو لا كورونيا ليخرج فائزًا 3ـ2 على ​أرضه، بينما انتزع ​إلتشي المتعثر نقطة ثمينة بتعادله السلبي مع ضيفه سيلتا فيجو.