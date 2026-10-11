الاتحاد يجهز «الشتوية»

استقرَّت إدارة نادي الاتحاد على مدينة ماربيا الإسبانية من أجل احتضان معسكر الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الشتوية المقبلة، التي تتزامن مع خوض نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وفقًا لمصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وكشفت المصادر ذاتها عن أن عددًا من الإداريين في النادي أجروا زيارةً ميدانيةً إلى ماربيا، الأسبوع الماضي، للوقوف على جاهزية مقر المعسكر، والاطلاع على الملاعب والمرافق والتجهيزات المتاحة، تمهيدًا لاستكمال الترتيبات الخاصَّة بالبرنامج الإعدادي للفريق.

ويأتي المعسكر المرتقب بالتزامن مع توقف منافسات دوري روشن السعودي عقب جولات ديسمبر، إذ ستغيب المباريات عن البطولة طوال يناير قبل استئنافها في فبراير بسبب استضافة السعودية نهائيات كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027.

وكانت «الرياضية» كشفت، الخميس، عن توجُّه الإدارة الاتحادية لتنظيم معسكرٍ خارجي خلال فترة التوقف بهدف المحافظة على جاهزية اللاعبين، وإعداد الفريق لاستكمال منافسات الموسم.

وتعود بعثة الاتحاد إلى ماربيا مجدَّدًا بعد أن احتضنت المدينة الإسبانية المعسكر الصيفي للفريق، لتصبح وجهته التحضيرية للمرة الثانية خلال الموسم الجاري.