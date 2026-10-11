أمام الوصل.. إيبانيز جاهز جزئيّا

منح الجهاز الطبي في النادي الأهلي الضوءَ الأخضر للبرازيلي روجير إيبانيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في جزء من مباراة الوصل الإماراتي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما ذكره لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

ووفقًا للتقرير الطبي، فضَّل الجهاز المختص عدم خوض المدافع المباراة كاملةً تجنُّبًا لتعرُّضه للإجهاد قل مواجهة النصر في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي. وسيبقى قرار مشاركته أساسيًّا، أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء في يد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق.

وغاب إيبانيز عن انتصار الأهلي على الفتح 4ـ0، الجمعة، في الأحساء ضمن دوري روشن السعودي لعدم اكتمال جاهزيته البدنية عقب الإصابة الأخيرة التي تعرَّض لها في ساقه اليسرى خلال لقاء صن داونز الجنوب إفريقي في كأس القارات للأندية.