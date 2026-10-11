الإرهاق يخفّف تدريبات النصر

اكتفى فريق النصر الأول لكرة القدم بتدريباتٍ خفيفةٍ، الأحد، ضمن تحضيراته لمواجهة نيفتشي فرجانة الأوزبكي، الإثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وضمَّ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، اللاعبين الأجانب جميعًا إلى القائمة، يتقدَّمهم البرتغاليون كريستيانو رونالدو، وجواو فيليش، وسامو كوستا، إضافةً إلى السنغالي ساديو ماني، والفرنسيين كينجسلي كومان، ومحمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، والبرازيليين بينتو، وأنجيلو جابرييل، والعراقي حيدر عبد الكريم.