رازوفيتش: جودة الشبابيين صنعت الفارق

أقر الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم بأفضلية الشباب خلال المواجهة التي خسرها «سكري القصيم» بثلاثية نظيفة، الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «كانوا الأفضل وسيطروا على بعض مجريات المباراة وعلينا أن نعترف بذلك، والهدف الأول حدث بطريقة غير مقبولة، والثاني كذلك، من الصعب أن تلعب أمام الشباب بهذه الطريقة».

وأضاف المدرب الصربي: «استقبلنا أهدافًا سهلة، وكان الهدف الثاني مفصليًا، وإذا أردنا أن نكون أكثر جدية، فعلينا الانتباه إلى هذه الأخطاء».

وتابع مدرب التعاون: حاولنا العودة، لكن جودة لاعبي الشباب صنعت الفارق، وعلينا العمل على العديد من الجوانب الدفاعية والهجومية.

وعن تقييمه لأداء لاعبيه، أجاب رازوفيتش: توقعت الأفضل من نديم وبارفيه وأعرف إمكانياتهما، ولست من نوع المدربين الذين يجرون التغييرات مباشرة بعد تراجع مستوى اللاعبين.

واختتم مدرب الفريق القصيمي: «التبديلات أيضًا لم تقدم الإضافة المتوقعة، وهذه من الأمور التي علينا تطويرها».