الفرحة الأولى

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم انتصاره الأول في الموسم الجاري بعد تغلُّبه على ضيفه التعاون 3ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي تصوير: عبد العزيز النومان