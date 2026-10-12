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الفرحة الأولى

2026.10.12 | 12:10 am
حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم انتصاره الأول في الموسم الجاري بعد تغلُّبه على ضيفه التعاون 3ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي تصوير: عبد العزيز النومان
الفرحة الأولى

الفرحة الأولى

الفرحة الأولى

الفرحة الأولى