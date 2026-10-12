اليوفي يرفض خسارة كالياري

أفلت فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم من الخسارة أمام مضيفه كالياري، وخرج متعادلًا 1ـ1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، الأحد.

وعلى ملعب أونيبول دوموس بادر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عن طريق دانيل مالديني عند الدقيقة 20، انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق تمكن اليوفي من إدراك التعادل بواسطة رأسية الفرنسي راندال كولو مواني بع عرضية ن زميله كريم ألايبغوفيتش.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس متقدمًا بفارق الأهداف عن كومو، فيما بلغ كالياري النقطة 13 في المركز الرابع.

ويستضيف يوفنتوس نظيره لاتسيو الأحد المقبل، بينما يحل كالياري ضيفًا على مونزا ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.