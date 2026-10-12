ديربي القاهرة يفتتح رصيد بقرار

افتتح الجزائري منصف بقرار، مهاجم فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، أهدافه مع «القلعة الحمراء» خلال ديربي القاهرة أمام الزمالك، الأحد ضمن سادس جولات الدوري المحلي.

وأسفرت قمة الكرة المصرية عن فوز الأهلي بهدفين دون رد، أحرزهما الظهير محمد هاني في الدقيقة 39 وبقرار في الدقيقة 80.

بذلك، تصدّر الفائز جدول الترتيب مؤقتًا، برصيد 16 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على بيراميدز، الذي كسِب جميع مبارياته ضمن الجولات الخمس الماضية ويواجه سيراميكا كليوباترا الإثنين.

وأنهى ديربي القاهرة صيام المهاجم الجزائري عن التهديف منذ ارتدائه القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

ولعِب بقرار، القادم من دينامو زغرب الكرواتي، خمس مباريات سابقة لصالح الأهلي، وخلالها لم ينجح في إحراز أو صناعة أي هدف.

وتعاقد عملاق الكرة المصرية معه لمدة ثلاثة مواسم، تعزيزًا للخيارات الهجومية أمام المدرب المغربي الحسين عموتة.

وفي وقتٍ سعى فيه الزمالك لإدراك التعادل أمام غريمه التقليدي، انطلق الجزائري، البالغ من العمر 25 عامًا، بالكرة وسدد بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء مُعزِّزًا تقدّم فريقه بهدفٍ ثانٍ أكّد وجهة نقاط القمة الثلاث.