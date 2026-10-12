ليتش: انتصرنا بالروح.. وفترة التوقف جيدة

أبدى الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، سعادته بالانتصار 3ـ0 على التعاون، الأحد، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه استفاد من فترة التوقف بشكلٍ جيدٍ.

وقال ليتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «سعيدٌ بأول فوزٍ، ورؤية فرحة اللاعبين واحتفالاتهم في غرفة الملابس».

وأضاف: «فترة التوقف كانت إيجابيةً، وعملنا خلالها على الجوانب اللياقية والفنية، إلى جانب تعزيز التجانس، وتقريب اللاعبين من بعضهم».

وأثنى المدرب على أداء لاعبيه، خاصَّةً بعد طرد المدافع علي البليهي، وأوضح: «لم نستطع العودة أمام الوحدة في مباراة كأس الملك بعد حصول أحد اللاعبين على بطاقةٍ حمراء، وتكرَّر السيناريو ذاته في مباراة التعاون، لكنَّني رأيت روحًا وأداءً وقتاليةً عاليةً من جميع اللاعبين، وتمكَّنا من تسجيل الهدفين الثاني والثالث والفوز على الرغم من النقص العددي».

وأكمل الألماني: «رأينا خطأ ياسين عدلي الذي تسبَّب في طرد علي البليهي، وبعد الطرد أخرجت مارتينيز، وأشركت مدافعًا. روح اللاعبين كانت سرَّ الانتصار على التعاون».

وعن موقف المصابين في صفوف الشباب، أجاب ليتش: «لا نريد إصاباتٍ جديدةً. حتى طبيب الفريق مصابٌ، كما شعر بارتي بآلامٍ في آخر تدريبٍ ولم يكمله. سنتأكَّد من إصابته بعد إجراء الأشعة، أمَّا همام الهمامي، فلعب آخر مباراتين مع المنتخب السعودي وهو مصابٌ، وسنجري له الفحوصات، ولا أتوقَّع جاهزيتهما لمواجهة الاتحاد، وأيضًا أصيب العبود بفيروسٍ».