الخليج و المنتزه يجددان شراكتهما

جدّد نادي الخليج اتفاقية الرعاية مع شركة أسواق المنتزه للموسم الثاني على التوالي، وذلك خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت الأحد في بهو إدارة النادي لتواصل الشركة حضورها ضمن شركاء الفريق الأول لكرة اليد خلال منافسات الموسم الرياضي 2026–2027.

ومثّل نادي الخليج في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي علي المحسن، فيما مثّل شركة أسواق المنتزه مديرها العام علي آل قمبر، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله المرهون وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز السيهاتي، إلى جانب مدير التسويق بشركة أسواق المنتزه أمجد أبو السعود.

ويعكس تجديد الاتفاقية حرص الطرفين على مواصلة التعاون ضمن توجه نادي الخليج نحو توسيع قاعدة شركائه التجاريين وبناء علاقات مستدامة تدعم تطلعاته الرياضية والتسويقية وتحقق المصالح المشتركة.