أمام باختاكور.. القادسية يطارد الانتصار الثاني

يتطلع فريق القادسية الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز الثاني عندما يتقابل خارج ملعبه مع باختاكور الأوزبكي، الإثنين، على ملعب الأخير في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبقيادة مدربه الإيرلندي الشمالي بيرندان رودرجز، المدرب السابق لنادي ليفربول، استهل القادسية مشواره بالفوز 2ـ1 على الوصل الإماراتي، في انتصار استحقه الفريق القادم من الدمام عن جدارة، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية.

وقد استهل الفريق الأوزبكي مشواره في مرحلة الدوري بالتعادل؟

وخرج باختاكور بتعادل ثمين في الجولة الماضية أمام الأهلي بطل النسختين الماضيتين 1ـ1 قبل ثلاثة أسابيع في جدة.

وبدا أن هدف فلاماريون في الدقيقة 86 قد حسم النقاط لمصلحة باختاكور، لكن فراس البريكان أدرك التعادل للأهلي، خلال الوقت بدل الضائع.

ومع ذلك، سيستمد باختاكور الثقة من أدائه في تلك المباراة، ما يشكل مصدر خطر على القادسية، الذي استهل مشاركته القارية بصورة مميزة في ظهوره الأول بالبطولة.