النصر يبحث عن التعويض في مواجهة نيفتشي

يبحث فريق النصر الأول لكرة القدم عن استعادة التوازن عندما يستضيف نيفتشي الأوزبكي، الإثنين، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرض النصر لخسارة قاسية بنتيجة 0ـ4 في مباراته الافتتاحية، في حين حصد نيفتشي النقاط الثلاث كاملة.

ويسعى المستضيف بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العودة إلى المنافسة من خلال النقاط الثلاث أمام الفريق الأوزبكي.

ويفتقد النصر في المباراة إلى خدمات حارسه الدولي نواف العقيدي للإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في خليجي 27 فيما تشهد المباراة عودة زميله عبد الإله العمري إلى الفريق بعد غيابه عن مباراة الدرعية ضمن الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي بسبب الإرهاق.

في المقابل، سيدخل نيفتشي المباراة بمعنويات مرتفعة، وهو يتطلع إلى تحقيق الفوز على أحد أكبر أندية القارة.

وكان الفريق الأوزبكي قد حقق الفوز على القوة الجوية بنتيجة 1ـ0 في مباراته الافتتاحية، وهو سيدخل بطموح مواصلة العروض القوية أمام النصر.