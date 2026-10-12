الأهلي يتطلع إلى العودة عبر بوابة الوصل

يحل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة، ضيفًا على الوصل الإماراتي ضمن الجولة الثانية على ملعب زعبيل في دبي، الإثنين.

ويبحث الأهلي عن الانتصار الثاني أمام مضيفه الوصل في المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بعد أن تواجها في مباراة واحده كسبها النادي الجداوي بهدفين دون مقابل.

وتعادل الأهلي في مواجهة الجولة الأولى بهدف لمثله أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأنقذ فراس البريكان فريقه بتسجيل هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع، ويدرك الأهلي أنه يتعين عليه الدخول بقوة في مواجهة الوصل، إذا أراد مواصلة مسيرته نحو تحقيق إنجاز غير مسبوق بإحراز القب للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الوصل قد تعرض للخسارة في مباراته الافتتاحية أمام نادي القادسية بنتيجة 1ـ2 في مباراته الافتتاحية قبل ثلاثة أسابيع.

وفرض الفريق السعودي سيطرته على المباراة، وتقدم بهدفين، قبل أن يسجل لياندرو سباداسيو هدف تقليص الفارق للوصل خلال الوقت بدل الضائع.

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