5 أندية سعودية تدخل المعترك الآسيوي

تعود الأندية السعودية إلى واجهة المنافسات الآسيوية، الإثنين والثلاثاء، عبر خمس مواجهات في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، تتباين فيها الحسابات بين المحافظة على الانطلاقة الإيجابية، واستعادة التوازن، وتجنب التعثر المبكر، في وقت تتقاطع فيه الاستحقاقات الآسيوية مع صراع متقدم على مراكز المقدمة في دوري روشن السعودي.

وتبدأ المواجهات السعودية الإثنين من طشقند، عندما يحل القادسية ضيفًا على باختاكور الأوزبكي، قبل أن ينتقل الأهلي إلى دبي لملاقاة الوصل، فيما يستقبل النصر فريق نيفتشي الأوزبكي في الرياض. وتتواصل المنافسات الثلاثاء بمواجهة الهلال أمام السد القطري في الدوحة، ثم لقاء الاتحاد وشباب الأهلي الإماراتي في جدة.

وتحمل الجولة أهمية خاصة بعد نتائج متباينة في الافتتاح، إذ فاز الهلال والقادسية، وتعادل الأهلي والاتحاد، فيما تلقى النصر خسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي. وتضع هذه النتائج الفرق السعودية أمام أهداف مختلفة، خصوصًا أن كل نقطة في مرحلة الدوري قد يكون لها أثر مباشر في حسابات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويستهل القادسية برنامج المواجهات السعودية عندما يحل ضيفًا على باختاكور، عند الـ 04:45 بتوقيت السعودية، في ملعب باختاكور المركزي، باحثًا عن انتصاره الثاني في البطولة، بعدما تغلب على الوصل الإماراتي 2ـ1 في الجولة الأولى، ليجمع ثلاث نقاط وضعته ضمن فرق المقدمة في ترتيب منطقة الغرب.

ويخوض الفريق الشرقي المواجهة مدعومًا بمسيرته المميزة في دوري «روشن»، ويحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، متساويًا مع النصر، وفق ترتيب الدوري عقب الجولة الثامنة. كما يدخل اللقاء بعد فوزه الكبير على الخلود 5ـ0، في نتيجة عززت الثقة الهجومية للفريق قبل السفر إلى أوزبكستان.

في المقابل، يراهن باختاكور على عاملي الأرض والجمهور، بعدما استهل مشواره القاري بالتعادل 1ـ1 مع الأهلي السعودي. وتكشف نتيجة الجولة الأولى مدى قدرته على مجاراة المنافسين، ما يفرض على القادسية التعامل بحذر مع المواجهة، وعدم الاكتفاء بأفضليته المحلية.

وتبرز أهمية المباراة في قدرة القادسية على تحويل نتائجه الجيدة في الدوري إلى حضور قاري ثابت، مستفيدًا من توازن تشكيلته وفاعليته الهجومية، في مواجهة فريق يسعى بدوره إلى تحقيق فوزه الأول.

وفي دبي، يواجه الأهلي نظيره الوصل عند الـ 07:00، على ملعب زعبيل في مباراة يدخلها الفريقان بحثًا عن الفوز الأول في الجولة الثانية، بعدما تعادل الأهلي مع باختاكور 1ـ1، وخسر الوصل أمام القادسية 1ـ2.

ويحتل الأهلي المركز السادس في دوري «روشن» برصيد 15 نقطة، وفق ترتيب الجولة الثامنة، بعدما فقد نقاطًا في سباق المقدمة. وتأتي المواجهة القارية فرصة لاستعادة التوازن، خصوصًا أن الفريق السعودي يدافع عن لقبه الآسيوي، ويطمح إلى تأكيد قدرته على المنافسة مجددًا.

ويملك الأهلي عناصر قادرة على صناعة الفارق، يتقدمها المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي يمثل أحد أهم خيارات الفريق في الثلث الأخير، إلى جانب بقية العناصر الهجومية التي يعول عليها الجهاز الفني في تجاوز صعوبة اللعب خارج الأرض.

أما الوصل، فيدخل المباراة تحت ضغط تعويض خسارته الافتتاحية، مستفيدًا من اللعب على ملعبه، وهو ما يجعل المواجهة اختبارًا لقدرة الأهلي على فرض أسلوبه بعيدًا عن جدة، والتعامل مع ضغط المنافس في الدقائق الأولى.

ويخوض النصر مواجهته أمام نيفتشي الأوزبكي عند الـ 09:15 على ملعب «الأول بارك» في الرياض، في مباراة تكتسب أهمية مضاعفة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام العين الإماراتي بنتيجة 0ـ4 في الجولة الأولى.

وتضع النتيجة النصر في المركز الأخير بترتيب منطقة الغرب بعد الجولة الافتتاحية، من دون نقاط وبفارق أهداف سلبي يبلغ أربعة أهداف، بينما يدخل نيفتشي اللقاء بعدما حقق الفوز على القوة الجوية العراقي 1ـ0، جامعًا ثلاث نقاط ثمينة.

وعلى المستوى المحلي، يحتل النصر المركز الثالث في دوري «روشن» برصيد 19 نقطة، متساويًا مع القادسية، وهو ما يعكس اختلاف صورته بين المسابقتين، إذ ينافس بقوة على قمة الدوري، لكنه يحتاج إلى رد فعل سريع في البطولة الآسيوية حتى لا تتعقد حساباته مبكرًا.

ويظل كريستيانو رونالدو أحد أبرز الأسماء التي تتجه إليها الأنظار، إلى جانب بقية عناصر الفريق الهجومية، في وقت يحتاج فيه النصر إلى تحسين التوازن الدفاعي وتقليل الأخطاء التي كلفته خسارة كبيرة في الافتتاح.

أما نيفتشي، فيحضر بثقة الفوز الأول، ويطمح إلى استثمار أي اندفاع هجومي من أصحاب الأرض. لذلك، لا تقتصر مهمة النصر على التسجيل، بل تمتد إلى ضبط إيقاع المباراة وتجنب منح منافسه المساحات التي قد يستغلها في التحولات السريعة.

وتتجه الأنظار الثلاثاء إلى مواجهة الهلال والسد القطري في الدوحة وتحديدًا ملعب جاسم بن حمد عند الـ 07:00، في لقاء يجمع فريقين يملكان تاريخًا قاريًا بارزًا، لكنهما يدخلانه بوضعين مختلفين بعد الجولة الأولى.

وكان الهلال قد استهل مشواره بالفوز على الغرافة القطري 2ـ1، ليحصد ثلاث نقاط وضعته بين فرق المقدمة في منطقة الغرب، بينما خسر السد أمام الاستقلال الإيراني 0ـ3، ما يجعله مطالبًا بتصحيح المسار أمام جماهيره.

ويصل الهلال إلى المواجهة بعد فوزه على الاتحاد 3ـ2 في دوري «روشن»، وهي نتيجة منحته صدارة المسابقة برصيد 21 نقطة، عقب الجولة الثامنة. ويعكس هذا الفوز الحالة التنافسية للفريق، الذي يسعى إلى الجمع بين صدارة الدوري والاستمرار في حصد النقاط القارية.

لكن الهلال قد يواجه تحديًا يتعلق بالجاهزية، إذ أشارت تقارير النادي قبل مواجهة الاتحاد إلى معاناة سالم الدوسري من آلام في مفصل القدم، بينما شارك ثيو هيرنانديز وعلي لاجامي في التدريبات الجماعية بعد إنهاء برنامجيهما التأهيليين، في حين واصل سيرجي سافيتش برنامجه التأهيلي. وتبقى مشاركة أي لاعب في مواجهة السد مرتبطة بالتحديثات الطبية النهائية وقرار الجهاز الفني.

ويحتاج الهلال إلى التعامل بجدية مع رغبة السد في التعويض، خاصة أن الخسارة الافتتاحية قد تدفع الفريق القطري إلى المجازفة هجوميًا. ومن هنا، تبرز أهمية السيطرة على وسط الملعب واستثمار الفرص، مع المحافظة على التوازن الدفاعي.

ويختتم الاتحاد مشاركات الأندية السعودية في هذه الجولة عندما يستضيف شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء عند الـ 09:15، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مواجهة يحتاج فيها إلى تحقيق فوزه الأول بعد التعادل 1ـ1 مع الشمال القطري في الجولة الافتتاحية.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في دوري «روشن» برصيد 17 نقطة، على الرغم من خسارته أمام الهلال 2ـ3 في الجولة الثامنة. وتضعه هذه النتيجة أمام ضرورة استعادة توازنه سريعًا، لتلافي التعرض إلى ضغط إضافي على مشواره القاري.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي المباراة بعد فوزه على تراكتور الإيراني 1ـ0، ليجمع ثلاث نقاط في افتتاح البطولة، ويصل إلى جدة بطموح مواصلة بدايته الإيجابية. ويجعل ذلك المواجهة اختبارًا حقيقيًا للاتحاد، الذي يحتاج إلى استثمار اللعب على أرضه، ورفع الفاعلية الهجومية، مع الحذر من تحولات الفريق الإماراتي.

وتتوقف حظوظ الاتحاد بدرجة كبيرة على قدرته على فرض إيقاعه منذ البداية، واستغلال الفرص أمام المرمى، خاصة أن منافسه أثبت في الجولة الأولى قدرته على الخروج بنتيجة إيجابية في المباريات المتقاربة.