برئاسة التمياط.. الهلال يغادر إلى الدوحة وسافيتش يشارك

غادرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، ظهر الإثنين، إلى الدوحة العاصمة القطرية، عبر الحافلة برًا، وذلك استعدادًا لمواجهة السد القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء.

وترأس البعثة الزرقاء، نواف التمياط عضو مجلس إدارة شركة نادي الهلال، إضافة إلى اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الإيطالي سيموني انزاجي مدرب الفريق.

وتقرر أن يجري لاعبو الأزرق تدريبًا واحدًا على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، على أن يسبقه، المؤتمر الصحافي لمدرب الفريق، إلى جانب أحد اللاعبين.

وأجرى لاعبو الهلال، تدريبهم قبل الأخير صباح الإثنين، بمركز «الماجدية الرياضي» في الرياض، تخلله بعض الخطط الفنية، والأسلوب التكتيكي الذي ينوي إنزاجي انتهاجه في المباراة.

وشهدت التدريبات مشاركة الصربي سيرجي سافيتش، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما شارك حمد اليامي في الجزء الأول من الحصة التدريبية، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي، في حين واصل سالم الدوسري قائد الفريق برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة الطبية.

وافتتح الهلال، مشواره في البطولة القارية، بتحقيق الفوز على الغرافة القطري 2ـ1، في المباراة التي جرت في الرياض، وشهدت طرد الهولندي سامرفيل الجناح الأزرق، الذي صدر بحقه قرار انضباطي، بالإيقاف ثلاث مباريات أمام السد والشمال القطريين وشباب الأهلي الإماراتي.

ويحتل الهلال المرتبة الرابعة، بفارق الأهداف، متساويًا نقطيًا مع العين الإماراتي والاستقلال والقادسية.

ومن المنتظر أن تعود البعثة الزرقاء، بعد نهاية المباراة مباشرة إلى الرياض، وذلك لفتح ملف الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.