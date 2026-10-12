بيرجس يُنهي رحلة ألكاراز في شنغهاي

ودّع الإسباني كارلوس ألكاراز، نجم التنس، المصنّف الثالث عالميًا، من الدور الثالث لدورة شنغهاي للألف نقطة في كرة المضرب، بعد خسارته أمام البلجيكي زيزو بيرجس بنتيجة 7ـ5 و7ـ6 «4ـ7» الإثنين.

وكان ألكاراز قد أحرز باكورة ألقابه منذ عودته من الإصابة، التي أبعدته لأشهر عن الملاعب، بتتويجه في دورة طوكيو مطلع أكتوبر الجاري.

ويلتقي البلجيكي، المصنّف 39 عالميًا، الفائز بين الأمريكي تومي بول وفالنتان فاشرو من موناكو، حامل اللقب.