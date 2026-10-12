أوساسونا يُعفي راميس ويُعيد آراساتي

تخلى نادي أوساسونا الإسباني عن لويس ميجيل راميس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي استلم المهمة في يونيو الماضي، واستعان مجددًا بياكوبا آراساتي للإشراف عليه، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها، الأحد، في دوري «لا ليجا» على يد ريال بيتيس «2ـ5».

ووقع آراساتي، الذي قاد أوساسونا إلى دوري الدرجة الأولى عام 2019، عقدًا يمتد حتى يونيو 2029، على أن يبدأ مهمته الجديدة ـ القديمة الأحد المقبل، أمام راسينج سانتاندر.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا صحافيًا، الإثنين، جاء فيه: «يعود المدرب صاحب ثاني أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي على رأس الجهاز الفني إلى منزله لبدء مشروع جديد».

وفشل أوساسونا في تحقيق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة، ما جعله قابعًا في المركز الـ 16 بعد ثماني مراحل.

ولجأ أوساسونا مجددًا إلى آراساتي الذي سبق له أن درب الفريق بين 2018 و2024، قبل أن يستلم تدريب ريال مايوركا، وتمت إقالته في فبراير الماضي.