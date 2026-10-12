سانشيز يخلف تالاييتش في البحرين

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، الإثنين، توصله إلى اتفاق مع الإسباني فيلكس سانشيز، ليتولى مهمة تدريب المنتخب الأحمر.

وأوضح حساب منتخب البحرين الرسمي عبر بيان صحافي، بثّه في منصة التواصل الإجتماعي «⁠إكس» أن سانشيز سيبدأ ‌مهامه رسميًا خلال ‌فترة أيام «فيفا» نوفمبر المقبل، مضيفًا: «وجاء اختيار ‌المدرب الإسباني استنادًا إلى سيرته الذاتية المميزة ومشواره التدريبي الحافل قاريًا ودوليًا».

وتابع البيان: «تنتظر سانشيز استحقاقات مقبلة مهمة، يتقدمها خوض منافسات كأس آسيا 2027 وتصفيات كأس العالم 2030»

وانفصل الاتحاد البحريني بالتراضي عن الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب الفريق، بعد الخروج ‌المبكر من كأس بطولة الخليج «خليجي ​27»، التي جرت في جدة، وتُوّج بلقبها المنتخب السعودي، بعد انتصاره على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية بنتيجة 2ـ0.

وودعت ‌البحرين «⁠خليجي ​27» من ⁠دور المجموعات، بعدما تعرضت لثلاث هزائم أمام قطر، بطلة آسيا، والإمارات واليمن في المجموعة الثانية.

وفاز سانشيز مع قطر ‌بكأس آسيا 2019، وقادها في مشاركتها الأولى في كأس ⁠العالم ⁠2022، عندما استضافت البطولة.

ويعقد الاتحاد البحريني للعبة مؤتمرًا صحافيًا لتقديم المدرب الجديد لوسائل ​الإعلام فور ​وصوله إلى البحرين.