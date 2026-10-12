ميكيس: لا شيء مضمون في فورمولا 1

أوضح الفرنسي لوران ميكيس، مدير فريق ريد بُل، أن لا شيء مضمون في الفورمولا 1، وذلك بعد عودة سيارة الهولندي ماكس فيرستابن، سائق الفريق، إلى المنافسة وتحقيقه انتصارين متتاليين، بعد نصف أول صعب من الموسم الذي وصل إلى جولته الـ 17 من أصل 23.

وقال ميكيس: «يُفترض على سيارة ريد بل أن تستمر في تقديم أداء تنافسي بعد الذي أظهرته خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، لأنه لا شيء مضمون أبدًا في سباقات فورمولا 1»، مستشهدًا بانتصارات سيارة ماكلارين المتتالية قبل أن تُعاني لاحقًا.

وأعاد فيرستابن، بطل العالم أربع مرات اكتشاف نفسه، محققًا نهاية أسبوع قوية بعد فوزه للمرة الأولى بجائزة سنغافورة على حلبة «مارينا باي» بعدما انطلق أيضًا من المركز الأول، على غرار سباق السرعة «سبرينت» الذي فاز فيه أيضًا.

وجاء هذا الإنجاز بصورة لافتة على حلبة لم يسبق للهولندي أن فاز عليها أو حتى انطلق من مركز الصدارة فيها خلال تسع محاولات سابقة، منذ ظهوره الأول مع فريق تورو روسو عام 2015.

ويبني ريد بُل، الذي يتخذ من ميلتون كينز شمال لندن مقرًا له، هيكل السيارة ومحركها الهجين منذ العام الجاري بالشراكة مع فورد.

وهيمن الفريق النمساوي مع محرك مرسيدس على البطولة لأكثر من 15 عامًا، محرزًا ستة ألقاب للصانعين «2010ـ2013 و2022ـ2023»، وثمانية ألقاب للسائقين مع الألماني سيباستيان فيتل «2010ـ2013» وفيرستابن «2021ـ2024».

وكاد الهولندي البالغ 29 عامًا، الذي يعد أحد أعلى السائقين أجرًا في البطولة، أن يتوج بطلًا للعالم للمرة الخامسة العام الماضي، لكنه خسر اللقب بفارق نقطتين فقط أمام البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين.