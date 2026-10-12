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حصة تدريبية

2026.10.12 | 04:25 pm
خاض لاعبو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز ـ الفرنسية)
حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية