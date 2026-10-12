حصة تدريبية

خاض لاعبو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز ـ الفرنسية)