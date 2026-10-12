أتلتيكو يستعد

انتظم لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (الفرنسية)