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أتلتيكو يستعد

2026.10.12 | 04:27 pm
انتظم لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (الفرنسية)
أتلتيكو يستعد

أتلتيكو يستعد

أتلتيكو يستعد