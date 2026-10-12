القادسية.. رودجرز يعتمد 9 أجانب ويبعد أبو الشامات وناتشو

اعتمد الأيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، على تسعة لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية التي يواجه بها فريق باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنظم على ملعب الأخير في العاصمة طشقند، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الإثنين.

وزج رودجرز بكل من البلجيكي كوين كاستيلس في حراسة المرمى، وأمامه جهاد ذكري والإيفواري علي بادرا دياباتي والأوروجوياني جاستون ألفاريز، وفي الوسط الألماني جوليان فايجل، والهولندي تيجاني رايندرز ومصعب الجوير والأوروجوياني ناهيتان نانديز والغاني بونسو باه، وفي المقدمة الإيطالي مارتيو رتيجي والمكسيكي جوليان كينونيس.

واستبعد رودجرز محمد أبو الشامات والإسباني ناتشو فيرنانديز اللذين أسهما في الفوز بخماسية على الخلود بالجولة الثامنة من دوري روشن، وأراحهما خارج القائمة بالثنائي دياباتي ونانديز.

وشهدت قائمة بدلاء أبناء الخبر أحمد الكسار ومشاري سنيور وتركي العمار وعبدالله آل سالم وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وعبد الملك الجابر النيجيري سليمان ساني وإياد هوسا والفرنسي محمدو سنغاري وأحمد السياحي.

ويحتل القادسية المرتبة الثالثة بفارق الأهداف عن المتصدر، بعد فوزه في الجولة الأولى على الوصل الإماراتي 2ـ1، فيما ظفر باختاكور بالتعادل الإيجابي أمام الأهلي السعودي في جدة 1ـ1.