سلسلة الرعب تعود إلى لعبة «Battlefield 6»

أعلنت شركة «Electronic Arts» عودة سلسلة الرعب «Dead Space» إلى لعبة «Battlefield 6»، عبر حدث محدود المدة يحمل اسم «The Fusion»، في تعاون يجمع أجواء الرعب والخيال العلمي بساحات القتال.

وحسبما أوضحته الشركة عبر موقعها الإلكتروني، تدور أحداث الحدث الجديد في أعماق منشأة سرية داخل المنطقة 51، بعدما يكتشف الجنود أثرًا غامضًا يبدأ بالانتشار، مهددًا بحدوث بالاندماج الكارثي، في تمهيد لتجربة تستلهم أجواء سلسلة «Dead Space» المرعبة.

ويأتي هذا التعاون ضمن محتويات الموسم الخامس من «Battlefield 6»، الذي يضم خرائط جديدة، وأنماط لعب، وأسلحة إضافية.

وتُركز لعبة «Battlefield 6» على معارك واسعة النطاق، وتدعم حتى 64 لاعبًا، وتجمع بين قتال المشاة، والاشتباكات الجوية، والمركبات الثقيلة، كالدبابات والطائرات النفاثة.

وتضم اللعبة أنماطًا كلاسيكية مثل «Conquest» و«Breakthrough»، و«Rush»، و«Team Deathmatch»، إلى جانب نمط جديد يُسمى «Escalation» يتنافس فيه الفريقان للسيطرة على نقاط متغيرة في الخريطة.