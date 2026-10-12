«Final Fantasy VII Remake» تنضم إلى سباقات سونيك في 2027

كشفت شركة «SEGA» عن تعاون جديد يجمع عالم «Final Fantasy VII Remake» بلعبة السباقات «Sonic Racing: CrossWorlds»، ضمن محتويات تذكرة العام الثاني، في خطوة توسّع قائمة العوالم والشخصيات الضيفة التي تستضيفها اللعبة.

وأوضحت الشركة عبر بيان صحافي، أن من المقرر أن تصل حزمة التعاون خلال الربع الثالث من عام 2027، تحت الاسم المبدئي «Midgar Pack»، مستوحاة من مدينة «ميدغار» الشهيرة في سلسلة «Final Fantasy VII»، على أن تتضمن مضمار سباق واحدًا، وشخصيتين قابلتين للعب، ومركبة جديدة، إلى جانب محتويات إضافية داخل اللعبة.

ويُعد هذا التعاون ضمن خطة توسعة تمتد حتى عام 2027، تشمل حزمًا مستوحاة من عوالم ترفيهية وألعاب مختلفة، من بينها «Godzilla» و«Evangelion» و«Hello Kitty»، في توجه يواصل من خلاله فريق «Sonic Team» تكثيف تجربة السباقات عبر إدماج شخصيات وعوالم من سلاسل متنوعة.

وتُعرف اللعبة بأنها تأخذ اللاعبين في مغامرات عبر أبعاد مختلفة، ويمكن للمتصدر بعد اللفة الأولى اختيار مسار عبر بوابات ينقل السباق إلى عالم مختلف مؤقتًا قبل العودة إلى الحلبة الأصلية في اللفة الأخيرة.

وتتكون لعبة السباقات «Sonic Racing: CrossWorlds» من 24 مضمارًا، و15 عالمًا مختلفًا، و23 شخصية قابلة للعب و45 مركبة.