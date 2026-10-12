بشاير تتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في النجمة

كلّفت إدارة نادي النجمة بشاير الغانم بتولي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، إلى جانب استمرارها في مهامها أمينًا لمجلس الإدارة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العمل الإداري داخل النادي، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر ذاتها أن التكليف ضمن توجه إدارة النادي إلى تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة.

وأشارت إلى أن مهمات بشاير ستتركز على متابعة سير العمل داخل الإدارات، وتنظيم المسؤوليات بين الموظفين، وتطوير الإجراءات التشغيلية، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري.

وأضافت المصادر أن إدارة النجمة وضعت آلية لقياس مستوى الإنجاز ومدى تحقيق الأهداف الإدارية والتشغيلية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تغييرات إدارية يشهدها نادي النجمة خلال الفترة الجارية، تستهدف تنظيم الصلاحيات وتطوير آليات العمل داخل النادي.