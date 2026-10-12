«هيئة الترفيه» ضمن أهم 70 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

اختيرت الهيئة العامة للترفيه «GEA» ضمن أهم 70 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2026، وفقًا للتصنيف الذي نشرته مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، بالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات.

وجاء إدراج الهيئة ضمن فئة المؤسسات الحكومية السعودية الرائدة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث استند التصنيف إلى حجم وأثر المساهمات والبرامج المقدمة، مع مراعاة أداء الجهات المختارة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وسلط التصنيف الضوء على جهود الهيئة في دمج الاستدامة ضمن الأنشطة الترفيهية والثقافية، وتنمية المواهب الإبداعية، وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الترفيه.

وعملت الهيئة العامة للترفيه على تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الترفيهية، من بينها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في فرص العمل بالمواسم والفعاليات، وتخصيص مساحات لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، إلى جانب إتاحة الدخول المجاني لكبار السن إلى فعاليات المواسم الترفيهية بالشراكة مع تطبيق «توكلنا»، بما يعزز مشاركتهم في الأنشطة والبرامج الترفيهية.

وامتدت مبادرات الهيئة لتشمل المساهمة في دعم أبناء الشهداء والأيتام، من خلال تخصيص برامج وفعاليات ترفيهية لهم، إلى جانب تقديم تجارب ترفيهية لمستفيدي دور الحضانة الاجتماعية، بهدف تعزيز جودة حياتهم ومشاركتهم المجتمعية.

وفي إطار دعم الاستقرار الأسري، نفذت الهيئة نسختين من مبادرة الزواج الجماعي «ليلة العمر» خلال عامي 2025 و2026، استفاد منهما 1.600 عريس وعروس من مختلف مناطق السعودية، بالشراكة مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص وجمعيات تنموية.

وأولت الهيئة اهتمامًا بتمكين القطاع غير الربحي، من خلال دعم تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في الترفيه، وتعزيز مشاركتها في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، إلى جانب جهودها في الحد من هدر الطعام، عبر حفظ فائض الأطعمة من المطاعم المشاركة في الفعاليات الترفيهية، بالتعاون مع بنك الطعام السعودي «إطعام»، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والاستفادة من الموارد.

وتُعد «فوربس الشرق الأوسط» من المجلات المتخصصة في الاقتصاد والأعمال وإصدار التصنيفات، فيما يُعنى المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال.

ويعكس هذا الاختيار دور الهيئة في تطوير قطاع ترفيهي مستدام، تتجاوز مساهماته تنظيم الفعاليات والإشراف على تطوير القطاع إلى دور فاعل في المسؤولية الاجتماعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.