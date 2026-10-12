أمير منطقة الرياض يتفقد المصابين جراء عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية

تفقد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الإثنين، عددًا من المدنيين المصابين جراء عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي، الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات الرياض.

ونقل أمير الرياض إليهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، مؤكدًا توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصابين.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى شرح عن حالاتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجّهًا بمتابعة تطورات حالتهم وتوفير احتياجاتهم العلاجية حتى اكتمال تعافيهم بإذن الله.

وثمّن أمير منطقة الرياض، في تصريح صحافي، جهود القيادة الرشيدة في صون أمن السعودية واستقرارها، منوّهًا بتلاحم أبناء الوطن ووحدة صفهم، وبجاهزية رجال القوات السعودية البواسل للتصدي لكل ما يهدد أمنه وسلامته.

وسأل الأمير فيصل بن بندر المولى ـ عز وجل ـ أن يديم على السعودية عزّها وأمنها وازدهارها.