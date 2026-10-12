فيسينج: مررنا بأسبوع صعب.. وأعرف شباب الأهلي

وصف الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، عند الـ 09:15 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالصعبة والقوية.

وقال فيسينج خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في قاعة المؤتمرات في مقر النادي «جدة» عصر الإثنين: «مررنا بأسبوع صعب، خضنا مواجهة أمام الهلال قبل يومين، لكننا أمام تحدٍ جديد ضد شباب الأهلي الإماراتي، وأنا متشوق لهذه المواجهة، بعد فترة التوقف الماضية».

وأضاف: «حقيقة كنا نسعى لبداية جيدة بتحقيق الفوز على الهلال، بعد فترة التوقف، ولكن للأسف لم يحدث ذلك، ومواجهتنا الأخيرة لم تكن بالطموح الذي كنا نسعى إليه، حدثت لنا أخطاء كلفتنا الكثير، لكننا نسعى إلى مواجهة الثلاثاء لتحقيق الفوز على الرغم من قوة المنافس، والأهم أن نواصل عملنا».

وتابع: «استعدادنا لهذه المواجهة مثل أي استعداد يسبق المباريات، يجب مواصلة العمل، ونحن جاهزون للمباراة، وسنخوضها بأسلوبنا»، مشيرًا إلى أنهم «يعرفون مواطن القوة والضعف في المنافس، وسنعمل عليها».

وأضاف المدرب الألماني: «ينقصنا التوفيق داخل الملعب، فريقنا قيد التطور، وفي بعض المباريات نوفق، لكن هناك مباريات أخرى لا تكون الأمور في مصلحتنا».

واختتم فيسينج حديثه ردًا على سؤال إراحة بعض اللاعبين، وقال: «الثلاثاء سنرى ما سيحصل وسنقرر».

على الجانب الآخر، أكد الهولندي جيورجينيو فينالدوم، لاعب الاتحاد، أنهم خاضوا أسبوعًا صعبًا بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية.

وقال: «نهاية أسبوع صعب لنا بعد خسارتنا أمام منافس صعب، لكن نحن قادرون على العودة في مواجهة شباب الأهلي، وسنثبت للجميع أننا قادرون على عمل كل شيء».