جاردين: الاتحاد لا يستهان به.. وخميس: نريد الفوز

كشف البرازيلي أندريه جاردين، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي، عن بعض ملامح خطته التي يواجه بها الاتحاد، الثلاثاء في جدة، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي الإثنين حول المباراة: «الاتحاد قوي على أرضه ولا يُستهان به، ونحن نسعى إلى الحفاظ على الصلابة الدفاعية مع التحكم في الكرة».

وكشف عن اعتزامه اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، معلنًا اكتمال صفوف فريقه ما لم تحدث أي إصابات.

وحول خسارة الاتحاد 2ـ3 من الهلال، السبت في دوري روشن السعودي، علَّق جاردين: «المنافس فريق قوي على الرغم من خسارته الأخيرة أمام الهلال».

وعبّر البرازيلي عن سعادته بوجوده في السعودية، مثنيًا على الترحيب بفريقه، وقال: «أشكر السعودية على الترحيب الحار، وأتمنى أن تكون المباراة على قدر التطلعات، وقد أعددنا لها جيدًا».

وخلال المؤتمر ذاته، قال الإماراتي عيد خميس، لاعب وسط شباب الأهلي: «أشكر السعودية على هذا الاستقبال، وهذا ليس غريبًا عليهم، وأسأل الله أن يديم الأمن والأمان على السعودية».

وتوقّع خميس مواجهة صعبة أمام الاتحاد، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، وقال إن الجمهور الاتحادي يمنح فريقه الأفضلية، مستدركًا: «لكن لن يؤثر علينا الحضور، ونريد أن نستمتع باللعِب غدًا»، متطلعًا إلى تحقيق الفوز وتقديم مستوى فني متميز.